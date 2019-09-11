Глава Минкавказа призвал депутатов Госдумы посетить Северный Кавказ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи призвал депутатов посетить курорты округа.

"На 18% выросла посещаемость наших зимних курортов, мы видим рост, нужно только соответствовать сейчас [растущему спросу]. Сами приезжайте, избирателей приглашайте, пусть приезжают на Северный Кавказ, у нас интересно, безопасно, красиво. Весь Северный Кавказ - это музей под открытым небом", - сказал Чеботарев.

Курорты Северного Кавказа включают в себя горнолыжные склоны, природные достопримечательности, памятники архитектуры и культуры, в том числе древние крепости и родовые башни.

В компании "Курорты Северного Кавказа" ранее сообщили, что география туристов, отдохнувших летом на курортах округа, включает в себя жителей более 20 регионов России, граждан ближнего и дальнего зарубежья. Завершая летний сезон с увеличением туристического потока, курорты приступают к дальнейшему расширению инфраструктуры.