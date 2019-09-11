В Таллине заявили, что русские школы останутся в эстонской системе образования

ТАЛЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Русские школы не пропадут окончательно из системы образования Эстонии, их закрытие не решит проблему интеграции русскоязычного населения, считает министр образования и науки балтийской республики Майлис Репс.

"Исчезнет ли русская школа в Эстонии вскоре окончательно? Нет, - сказала она в среду в программе "Прямой эфир из Дома новостей" интернет-портала ERR. - Какая-то часть русскоязычного образования, конечно же, останется. Начнем с того, что у нас есть дети с особыми потребностями, и их родители хотят обучения на родном языке".

Она добавила, что закрытие русских школ не является решением проблемы интеграции.

"Закрытие русских школ - это не решение, - отметила она. - Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то, боюсь, это не приведет к требуемому результату".

По словам Репс, правительство Эстонии предлагает другой подход к решению этой проблемы.

"Некоторые говорят о закрытии школ, - отметила Майлис Репс. - Мы же говорим о том, как мы на самом деле можем интегрировать неэстонцев. Я не говорю сейчас о каком-либо сплочении, а лишь о том, чтобы они на самом деле свободно говорили на эстонском языке".

Голосование в парламенте

Накануне Рийгикогу (парламент) Эстонии не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования. За рассматриваемый в первом чтении соответствующий законопроект проголосовали 32 депутата 101-местного парламента, против - 44 депутата.

Законопроект о переходе на единую эстоноязычную систему образования в Рийгикогу внесла оппозиционная Партия реформ. В пояснительной записке к законопроекту депутаты партии указали, что переход образования на эстонский язык должен начаться с детских садов с 1 сентября 2020 года. Это, по мнению политического объединения, помогло бы русскоязычным детям лучше интегрироваться в общество.

Однако, партии правящей коалиции заявили, что не поддержат эту инициативу. В свою очередь, 9 сентября они внесли на рассмотрение Рийгикогу законопроект, обязывающий правительство разработать программу развития эстонского языка в 2021-2035 годах.

В разных регионах Эстонии в настоящее время действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.