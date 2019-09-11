Иностранные студенты смогут жить в Британии два года после окончания университета

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Великобритания предоставит иностранным студентам, окончившим британские университеты, возможность оставаться в стране еще на два года для поиска работы. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Согласно действующим нормам, которые были установлены еще во время пребывания Терезы Мэй на посту министра внутренних дел, студенты могли оставаться в Соединенном Королевстве лишь четыре месяца. "Вклад, который вносят иностранные студенты в нашу страну и в наши университеты, является важным с культурной и экономической точек зрения. Великобритания выигрывает от их присутствия", - приводит агентство слова министра образования Гэвина Уильямсона. Идею поддержал и глава Минфина страны Саджид Джавид, сказав, что "Великобритания должна быть открыта для наиболее талантливых людей со всего мира".

Правила будут распространяться на всех иностранных студентов, которые поступят в британские образовательные учреждения со следующего года. Как отмечает агентство, в настоящий момент в Соединенном Королевстве обучаются порядка 450 тыс.человек. После завершения университета студенты смогут искать любую работу и затем подавать документы на рабочую визу, если будут выполнены все необходимые условия для ее получения.