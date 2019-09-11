Дни Башкирии пройдут в Москве с 18 по 20 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Празднование 100-летия образования Башкирии пройдет в Москве с 18 по 20 сентября. На церемонии открытия в концертном зале им. П. И. Чайковского выступит Государственный ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, сообщил в среду на пресс-конференции руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Программа будет делиться на деловую и культурную части. Круглые столы и стратегические сессии, посвященные здравоохранению, образованию, бизнесу, туризму пройдут на различных площадках города. Основное мероприятие ожидается 20 сентября в парке "Зарядье", где будет объявлено об открытии башкирского центра культуры в столице", - сказал глава департамента.

Заместитель полномочного представителя Башкирии при президенте РФ Рустэм Вильданов сообщил, что в рамках проведения юбилейных дней запланированы деловые встречи с Внешэкономбанком по вопросу строительства межвузовского студенческого кампуса в Уфе, стоимость которого оценивается в 11 млрд рублей. "Это улучшит условия проживания студентов, молодых ученых и привлечет еще больше иностранных студентов. Сегодня у нас учится более 3 тыс. иностранцев, рассчитываем, что будет до 5 тыс.", - сказал он.

С 13 сентября в парке "Зарядье" представители Башкирии вместе с другими регионами страны будут участвовать в lV Фестивале Русского географического общества. Республика познакомит посетителей со своим этническим бытом в виде национальной юрты, с народным творчеством и самобытной кулинарией. "В парке "Красная Пресня" 17 сентября пройдет фотовыставка лучших башкирских фотохудожников "Сердце Евразии", которые расскажут, как они видят красоту своего края", - отметил Сучков.

Башкирская Автономная Советская Республика, первая национальная автономия в России, была создана в 1919 году. С февраля 1992 года было принято название Республика Башкортостан. Праздничные юбилейные мероприятия проходят в течение всего года не только в самой республике, но и в соседних регионах, где проживают выходцы из Башкирии.