Выставка об освобождении Красной армией нацистских концлагерей открылась в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дворец Национального совета (парламента) Словакии стал площадкой проведения передвижной историко-документальной выставки об освобождении Красной армией узников нацистских лагерей смерти "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", которая открылась в среду в Братиславе. Об этом сообщили ТАСС в секретариате спикера высшего законодательного органа республики.

Экспозиция раскрывает масштабы и особенности Холокоста на оккупированной территории Советского Союза, а также показывает роль Красной армии в спасении евреев Европы. Центральное место в ней занимает история освобождения Красной армией узников Аушвица, среди которых были и словацкие евреи.

На выставке представлены фотодокументы из музеев и архивов России, Германии, Украины и Швейцарии. Они развернуты на 11 стендах. Ее организаторами выступили российский Научно-просветительский центр "Холокост" и Российский еврейский конгресс. Их инициатива была поддержана МИД РФ.

"В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель парламента Андрей Данко, вице-премьер Габриэла Матечна, государственные секретари МИД и министерства культуры республики Лукаш Паризек и Иван Сечик, депутаты, представители общественности, посол России в Словакии Алексей Федотов и российские дипломаты, - отметили в секретариате. - Спикер Национального совета в своем выступлении подчеркнул необходимость сохранения исторической памяти о Холокосте и решающую роль Красной армии в освобождении гитлеровских лагерей смерти".

Братислава стала первым словацким городом, в котором демонстрируется передвижная выставка. Вскоре она направится в регионы республики. Поддержку в ее организации оказывают посольство РФ и представительство Россотрудничества в Словакии.

До прибытия в Братиславу выставка была показана в штаб-квартирах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и ОБСЕ. Она экспонировалась в Федеральном собрании РФ, парламентах Аргентины, Израиля, Уругвая и Чехии. Ее могли увидеть в залах мэрий Москвы и Берлина, а также в университетах Лондона.