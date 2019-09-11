В МВД предложили упростить получение гражданства России иностранным выпускникам вузов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. МВД разработало законопроект об упрощенном порядке получения иностранными гражданами, окончившими российские вузы, гражданства РФ. Об этом сказано в законопроекте, опубликованном в среду на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается предоставить право указанной категории иностранных граждан и лиц без гражданства (выпускникам российских вузов - прим. ТАСС) приобрести российское гражданство в упрощенном порядке при наличии регистрации по месту жительства либо нахождении на учете по месту пребывания на территории России, то есть как в случае наличия у них разрешения на временное проживание либо вида на жительство, так и в отсутствие таких документов", - сказано в пояснительной записке.

В настоящее время иностранные выпускники российских государственных вузов имеют право приобрести российское гражданство при наличии у них российского вида на жительство. Также им необходимо работать в России в течение не менее трех лет до подачи заявления о приеме в гражданство РФ. Согласно законодательству, после окончания обучения они находятся в России в статусе временно пребывающих. Кроме того, до получения вида на жительство им необходимо получить разрешение на временное проживание.

Законопроектом предлагается внести в Федеральные законы от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" ряд изменений. Они позволят иностранцам, окончившим российские высшие учебные заведения, подать заявление о приеме в гражданство РФ по месту пребывания без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

В пояснительной записке, которая размещена на портале нормативных правовых актов подчеркивается, что инициатива МВД об упрощении получения гражданства иностранными выпускниками российских вузов стала ответом на поручения главы правительства РФ Дмитрия Медведева от 3 мая 2019 года.