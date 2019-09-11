Фонд "Посети Кавказ" проведет гастрономические фестивали в регионах Северного Кавказа

БУРГАС /БОЛГАРИЯ/, 11 сентября. /ТАСС/. Фонд "Посети Кавказ" по поручению первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова разрабатывает линейку гастрономических фестивалей, которые помогут привлечь туристов в северокавказские регионы. Об этом сообщил в среду ТАСС директор фонда Станислав Аристов в ходе фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Мы планируем несколько фестивалей, сейчас выбираем площадки, партнеров. Я думаю, что у Кавказа должен появиться не один, а целая линейка гастрономических фестивалей, и, наверное, это будет основная часть, куда мы будем приглашать турагентов и туроператоров, чтобы они привозили туда туристов. И также гастрономическая составляющая включена в любые культурно-познавательные туры на основных туристических маршрутах. Мы всегда делаем упор на еду, поскольку она повышает эмоциональный фон", - сказал Аристов.

По его словам, будут разработаны концепции фестивалей, направленные на целевые аудитории, - семейные, для любителей мяса, для хозяек с мастер-классами по приготовлению блюд кавказской кухни и другие. "Гастрономические фестивали - это открытый воздух, приготовление блюд на костре, мангалах, углях, поэтому, скорее всего, эта линейка фестивалей будет сформирована к следующем туристскому сезону на период с мая по сентябрь, поскольку этот сезон уже подходит к концу", - пояснил Аристов.

Фестивали планируется сделать ежегодными. Также предполагается проводить выездные гастрофестивали в российских городах-миллионниках в рамках массовых мероприятий, которые там проходят. Аристов отметил, что такие фестивали должны вызвать большой интерес, потому что кавказская кухня пользуется популярностью и обладает высокой конкурентоспособностью.

Задачи фонда "Посети Кавказ"

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

Цель мероприятия - презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Республики Болгария на 2019-2021 годы.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.