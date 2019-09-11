Забег по Каскадной лестнице пройдет в Железноводске

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Забег по Каскадной лестнице - главной достопримечательности Железноводска в Ставропольском крае - пройдет в День города-курорта, 28 сентября, сообщила пресс-службе мэрии.

"В День города Железноводска 28 сентября в 17:00 на ставропольском курорте соберутся лучшие спринтеры курортного региона. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 1720 метров по всей протяженности Каскадной лестницы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, три самых быстрых участника забега получат призы - кубок и смартфон.

Каскадная лестница в парке Железноводска построена по проекту архитектора Н. А. Папкова в 1931-1936 годах. Берет начало на площадке у Смирновского источника и спускается в сторону декоративного озера, по всей длине украшена скульптурами сказочных персонажей и каскадными стоками для неиспользованной минеральной воды местных источников.

Железноводск - самый северный курорт Кавказских Минеральных вод. Население города составляет более 50 тысяч человек. В Железноводске имеются общекурортные водолечебница и грязелечебница, четыре питьевых бювета.