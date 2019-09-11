Регионы СКФО представили свой туристический потенциал на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) представили свой туристический потенциал на трэвел-форуме Saint Petersburg Travel Hub в Санкт-Петербурге, который проходит параллельно программе 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Гостей события, прибывших из 130 стран, знакомят с классическими и новыми турмаршрутами, изделиями народного промысла и продовольственной продукцией субъектов на едином стенде на площадке "Экспофорума", передает корреспондент ТАСС.

Стенд Северного Кавказа посетила в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Вице-премьер интересовалась туристскими объектами регионов и статистикой въездного турпотока. Ольга Юрьевна высоко оценила новые маршруты, предлагаемые регионами, в частности, межрегиональный тур "Великий Шелковый путь", и уровень развития сферы туризма на Северном Кавказе и пожелала успехов в дальнейшей работе", - рассказали ТАСС в пресс-службе фонда "Посети Кавказ", при поддержке которого была организована единая экспозиция регионов Северного Кавказа.

Покорение Эльбруса, папахи Хабиба, и новые маршруты

В экспозиции "Visit Caucasus" свои туристические возможности представили Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

"Сейчас у нас из новых туров - это трекинг в горной Ингушетии. Мы проводим тур по нескольким республикам одновременно. Например, начинаем в Северной Осетии, затем - Ингушетия и Чечня. За недельный тур можно ознакомиться с главными достопримечательностями республик. И для иностранцев у нас есть еще более развернутый тур - двухнедельный, он называется "От моря до моря": мы начинаем в Дагестане и заканчиваем на Черном море в Сочи", - рассказала ТАСС о новых предложениях для путешественников представитель компании, которая выступает туроператором по Северному Кавказу.

В рамках презентации от Кабардино-Балкарии акцентировалось внимание на восхождении на Эльбрус, которое традиционно пользуется большой популярностью среди гостей из других регионов России. В этом году, по данным туроператора, отмечался большой спрос среди путешественников из США. Чеченская Республика представила маршруты по Грозному и Аргунскому ущелью.

Дагестан продемонстрировал народно-промысловые изделия. "Международных туристов интересуют наши этнокультурные маршруты, наши центры народных художественных промыслов. Здесь представлены изделия унцукульских мастеров - это насечка металлов по дереву, балхарская керамика, ювелирные изделия кубачинских мастеров", - рассказала ТАСС начальник управления министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Муслимат Халимбекова.

На стенде республики можно увидеть и белые папахи, получившие широкую популярность на фоне побед российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. "На папахи страшно возрос спрос", - отметила Халимбекова, добавив, что в туристических группах "чуть ли не каждый их покупает".

На форуме Saint Petersburg Travel Hub, который проходит 11-12 сентября на одной площадке с сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, свой туристический потенциал представляют в общей сложности более 30 регионов России. Помимо Северного Кавказа, объединенные стенды сформировали также регионы Дальневосточного федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Сибири. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, оператором является Фонд Росконгресс.