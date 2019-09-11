Власти Приамурья окажут поддержку фермерам, которые понесли потери из-за АЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области разработают стратегию по оказанию помощи фермерам, которые понесли потери из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в среду на сайте регионального правительства.

В Приамурье из-за вспышек АЧС со 2 сентября действует режим ЧС. В районах региона, где выявлен вирус, проведено уничтожение поголовья - в общей сложности более 11,5 тыс. голов свиней, эти мероприятия полностью завершены 10 сентября. Владельцы хозяйств, у которых изъяли поголовье, получают компенсацию - 150 рублей за 1 кг живого веса.

"[глава Приамурья] Василий Орлов поручил к ноябрю, когда будет проходить Совет АПК при губернаторе, министерству сельского хозяйства выработать стратегию по оказанию помощи непосредственно тем, кто потерял скот из-за АЧС, и проработать вопрос альтернативного замещения поголовья", - говорится в сообщении. Как уточняется, по поручению губернатора также прорабатывается вопрос, как поддержать крупных сельхозтоваропроизводителей, чтобы они имели уровень наивысшей защиты от АЧС.

По словам главы региона, которые приводятся в сообщении, в течение года после снятия карантина жители населенных пунктов, где проводилось уничтожение животных, не смогут содержать свиней. Поэтому необходимо подумать над альтернативными вариантами разведения животных. Возможно, это будет птица, крупный или мелкий рогатый скот, но при этом следует просчитать все риски, которые ежегодно возникают.

"Исследования подтверждают, что вирус АЧС пришел к нам по реке. Близость Китая, с одной стороны, - это конкурентное преимущество, это рынки сбыта, с другой стороны - это систематический риск вот таких заболеваний. Надо предварительно это обсудить, в первую очередь, с людьми. После того, как такое сбалансированное решение будет, мы готовы оказать поддержку этим людям из областного бюджета", - процитировали Орлова в пресс-службе регионального правительства.

В Приамурье 30 августа был введен временный запрет на продажу свинины местного происхождения из-за вспышек в регионе АЧС. Нарушителям грозят административные штрафы: для физических лиц в размере от 3 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 тыс. рублей. Специалисты областного управления Россельхознадзора усилили контроль на таможенных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на постах ДПС. Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Для человека АЧС не представляет опасности.