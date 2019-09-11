В Госдуме прокомментировали ужесточение ответственности виновников ДТП с детьми

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ужесточение ответственности виновников ДТП с участием машин с детьми внутри не будет эффективным без комплекса мер, направленных на усиление безопасности на дорогах. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения дал поручение Минюсту и МВД внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие более серьезную административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети.

По словам Лысакова, ответственность "одинакова вне зависимости от пола или религиозной принадлежности, возраста и так далее". "Права у всех одинаковы, и государство обязано защищать эти права одинаково", - сказал он, заметив, что в таком случае можно было бы обсудить и ужесточение наказания за столкновение с машинами, внутри которых находятся беременные или инвалиды.

"Если мы говорим о безопасности перевозок, в том числе детских, то разговор прежде всего должен идти о совершенствовании транспортного законодательства, то есть базового законодательства. Не КоАП: он не имеет регулятивной функции, он не может усилить безопасность в той или иной сфере общественных отношений", - пояснил Лысаков.

"Необходимы воспитательные, просветительские меры, социальная реклама. Это касается как дорожной безопасности, так и пьянства, наркомании, - продолжил депутат. - Крайне актуальна социальная реклама по телевидению в прайм-тайм, потому что иногда она достигает большего эффекта, чем очередное повышение штрафов".

По словам парламентария, 60% посмотревших короткие качественные социальные ролики коренным образом меняют свой стиль вождения. "Именно таким ассоциативным методом можно поменять поведение человека на дороге, а штрафы мы можем до бесконечности повышать, это же не решение проблемы", - убежден Лысаков.

Главная причина ДТП - лихачи

В целом, резюмировал он, причины ДТП сейчас хорошо известны. "Около 8% ДТП - это пьяные за рулем, это неизменная цифра, 6-7%, не более 8%. 23% в среднем - это состояние дорожного полотна, то есть неосвещенная дорога, ухабы, ямы. А две трети, подавляющее большинство ДТП, возникают из-за грубого нарушения ПДД водителями, которые не пьяны, в здравом уме и полном рассудке", - заключил депутат.

Вопрос об ужесточении ответственности за ДТП с детьми, согласно поручению вице-премьера, должен быть проработан Минюстом и МВД до 31 марта 2020 года. Кроме того, Минпромторгу совместно с компаниями-автопроизводителями поручено инициировать реализацию социальных проектов и информационно-пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного движения. Первый такой проект должен быть реализован до 30 июня 2020 года, а в дальнейшем проводиться ежегодно.