Четыре религиозных турмаршрута разработали в Северной Осетии к 1100-летию крещения Алании

БУРГАС /Болгария/, 11 сентября. /ТАСС/. Религиозные туристические маршруты разработаны в Северной Осетии в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании, паломникам в республике будут доступны четыре таких маршрута, сообщил ТАСС председатель регионального комитета по туризму Заурбек Кодзаев.

"У нас сейчас сформировали четыре религиозных маршрута, к 1100- летию крещения Алании, которое будет отмечаться в 2022 году. <...> Их отдают РПЦ, они туристические маршруты, связанные с религиозными объектами, будут осуществлять сами. Но все же это нас не останавливает, мы будем предоставлять услуги для паломников", - сказал Кодзаев.

По его словам, в разработанные маршруты входят все объекты на территории республики, которые могут вызвать интерес паломников. "Это храмы, в которых проходят службы, это два монастыря: мужской, женский <...>, а также объекты, которые находятся <...> в полуразрушенном состоянии в горах, в них службы не ведутся, но они вызывают интерес туристов", - пояснил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о высокогорных древних храмах, архитектурный стиль которых серьезно отличается от архитектуры других храмов на территории республики.

"Сама архитектура, стилистика не соответствуют ни одной местной архитектуре, это что-то близкое к византийской <…>. Даже камень, из которого построены эти объекты, не относится к полезным ископаемым, которые у нас есть. Камни вообще другие, такой текстуры, таких материалов у нас нет. Соответственно, их привозили очень давно, строили, и эти объекты стоят в горах пока в не очень хорошем состоянии, их нужно восстановить", - сказал Кодзаев.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит в городе Бургасе с 10 по 16 сентября, его цель - представить деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией. В рамках фестиваля состоятся российско-болгарский туристский инвестиционный форум, бизнес-сессии, выступления творческих коллективов из регионов Северного Кавказа. Мероприятия будут проходить в Бургасе, Варне и Несебре, в них принимают участие более 200 человек. В фестивале принимают участие делегации всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.