ВЦИОМ: более половины россиян считают отечественных программистов лучше американских

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 50% опрошенных жителей России уверены, что отечественные программисты лучше американских, китайских и японских. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Каждый второй россиянин считает, что программисты России являются лучшими - 54%. Также в рейтинг стран, чьи программисты высоко оценены нашими соотечественниками, вошли США (22%), Китай (14%), Япония (10%) и Индия (5%)", - сообщается в материалах.

Каждый пятый опрошенный предполагает, что в России программистов обучают лучше, чем за границей (19%), каждый четвертый - хуже (26%). Однако молодые люди в возрасте от 18 до 24 и от 25 до 34 лет оценивают качество образования программистов в РФ негативно (38%), как и активные пользователи интернета (31%). Каждый третий россиянин (30%) оценивает качество отечественного и зарубежного образования программистов в равной степени.

Согласно данным опроса, 70% россиян считают профессию программиста престижной, как и девять лет назад (в 2010 году - 71%). Однако оценка уровня доходности этой профессии немного упала: в 2010 году 69% респондентов оценивали ее положительно, в 2019 - уже 55%. Схожая тенденция наблюдается при оценке востребованности представителей профессии на рынке труда по шкале от 1 до 5 - в 2010 году 72% определяли ее выше среднего, в 2019 - 63%. За девять лет выросла доля тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки выбрали для себя эту профессию (47% в 2010, 56% в 2019 году).

Кроме того, подавляющее большинство респондентов - 85% - считают, что российские программы могут составить конкуренцию аналогам из-за рубежа. Всего 8% убеждены в отсутствии конкурентоспособности в области программного обеспечения.

Инициативный всероссийский опрос, приуроченный ко Дню программиста, проведен 10 сентября 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по выборке объемом 1600 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.