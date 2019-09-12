В Нью-Йорке завершилась Неделя моды

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Неделя моды, продемонстрировавшая главные тенденции грядущего весенне-летнего сезона 2020 года, завершилась в среду в Нью-Йорке. В отличие от предшественников, современные дизайнеры совершили практически революцию на подиуме, приблизив моду к реальным людям, которые и будут покупать одежду нового времени.

Последний день Недели моды пришелся на 11 сентября, когда США и весь мир вспоминали о трагических событиях, совершенных 18 лет назад. Именно поэтому шоу Майкла Корса выглядело очень патриотичным. Америка разных периодов присутствовала во всех выходах его моделей - от романтизма 40-х годов до современных дней. Это синий двубортный пиджак с золотыми пуговицами и преувеличенно вздымающимися плечами, черный комбинезон с золотой отделкой, красно-белый клетчатый костюм с шортами, всевозможные платья в белый горох, а также свитер с перечеркнутой красной чертой надписью "Ненависть".

Проходило шоу под патриотические песни, известные каждому американскому школьнику. Сам Майкл Корс сказал, что создал свою коллекцию под впечатлением от посещения острова Эллис, куда стекались в первой половине прошлого века иммигранты из разных частей света.

Такие разные модели

Настоящий фурор вызвало во вторник появление на дорожке девятилетней модели Дейзи-Мэй, которая демонстрировала коллекцию французского бренда Lulu et Gigi, специализирующегося на создании детской одежды. Дело в том, что маленькая жительница Бирмингема - инвалид, у нее ампутированы обе ноги из-за генетической аномалии, но она с легкостью передвигается на протезах. Дейзи-Мэй - уже опытная модель и известна в Англии, она рекламирует одежду многих брендов, а начала свою карьеру с кастинга в модельном агентстве для детей с ограниченными возможностями. На Неделе моды столь юная модель-инвалид приняла участие впервые. Она продемонстрировала роскошное бордовое платье с золотым верхом, причем скроенное таким образом, что протезы модели были не спрятаны, а демонстрировались специально. Дизайнеры бренда заявляют, что модная одежда призвана подчеркивать не внешнюю красоту человека, а его уникальность и красоту внутреннего мира.

Американская модельер Тори Берч считает актуальным не только традиционный английский стиль, но и ту особенность, которую привнесла ему погибшая 22 года назад принцесса Диана. Кумиру тысяч британцев дизайнер посвятила новую коллекцию: это одежда с рукавами-фонариками, блейзеры с поясом, брюки из шелка, кофточки с вышивкой. Журналистам Тори Берч призналась, что вдохновила ее Диана на создание коллекции не столько своим безупречным вкусом, сколько способностью сострадать обычным людям и быть сильнее невзгод. Берч также приветствует будущей весной ткани в самый разнообразный цветочек, горошек, клетку, смелые сочетания цветов и любые проявления стиля кантри. Так, "визитной карточкой" ее новой коллекции стал пояс, больше похожий на обычный канат.

С каждым годом коллекции одежды для людей крупного телосложения приобретает все большую популярность именно на нью-йоркских показах. Это можно проследить и по самим моделям. "Нулевой размер" (или размер XXS) востребован уже не так, как в прошлом, а на подиуме все чаще можно увидеть пышных красоток. Известная американская модель Тесс Холидей приобрела популярность у соотечественниц не только своими формами, но также уверенностью и гордостью, с которыми она демонстрирует модные веяния в одежде, и тем самым заявляет, что не надо стесняться своего тела.

Белое открытое платье с глубоким декольте от американского бренда Chromat и надписями "sample size" ("размер образца") - иронический комментарий в адрес стандартов худосочных моделей, которые редко встречаются у обычных женщин, не связанных с модой. В "Инстаграме" Холидей подписала фотографии своего участия в шоу Chromat словами благодарности в адрес креативного директора бренда: "Спасибо, вы меняете индустрию показа моды прямо сейчас".

Спорт, джаз и очки

В неделе моды приняла участие теннисистка и молодая мама Серена Уильямс, представившая публике собственную линию одежды. Завершилось шоу выходом на подиум самой спортсменки, которая несла на руках двухлетнюю дочку Олимпию, также одетую в модные наряды от своей титулованной мамы.

Ральф Лорен превратил показ мод в джазовый концерт, так как отдал дань атмосфере 20-х годов прошлого века, которую создавали не только женственное воплощение классического смокинга, платья до пола, но и выступление американской певицы Жанель Моне. Популярная певица исполняла хиты Синатры и Нэта Кинга Коула.

Мода диктует новые тенденции и в сфере аксессуаров. Такие популярные бренды, как Maison Margiela, Off-White и Louis Vuitton утверждают, что оригинальные солнцезащитные очки остаются важнейшей составляющей женской моды. Многие дизайнеры предлагают придать еще больше шика с помощью разнообразных шляп, причем мужского кроя. В то же время многие бренды сохранили на подиуме кроссовки, которые все больше похожи на гламурную обувь - черные, серые, золотые и кожаные кроссовки предлагают надевать и под платья, и под деловые костюмы.

Впервые Неделя моды была проведена в Нью-Йорке в 1943 году в разгар Второй мировой войны. В настоящее время показы от ведущих дизайнеров организовываются дважды в год - в феврале и в сентябре. Вслед за Нью- Йорком аналогичные Недели моды пройдут в Лондоне, Милане и Париже.