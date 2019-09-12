Венедиктов предложил повторно рассмотреть жалобу Юнемана на итоги онлайн-голосования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жалоба кандидата в депутаты Мосгордумы Романа Юнемана на результаты электронного голосования в 30-м избирательном округе, по которым он не получает мандат, должна быть рассмотрена в Мосгоризбиркоме повторно и при необходимости направлена в суд для перепроверки учета голосов избирателей. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале заявление о том, что в 30-м избирательном округе электронное голосование "решило судьбу мандата". Согласно приведенной им таблице, без учета голосования на электронных участках за кандидата Романа Юнемана проголосовали более 9,1 тыс. человек, а за Маргариту Русецкую - более 8,5 тыс. человек. При учете данных онлайн-выборов преимущество перешло к Русецкой, за нее суммарно отдано 9645 голосов, а за Немана - 9561 голос.

"Моя позиция - Мосгоризбирком должен повторно рассмотреть жалобу Юнемана с участием в обсуждении представителей движения в защиту прав избирателей "Голос" и штаба. Я поддерживаю перепроверку, включая судебную", - сказал Венедиктов.

Как отметил Юнеман на своей странице в Facebook, "победа Русецкой - следствие аномального результата на электронном голосовании". По его словам, сторонники оппонента преимущественно голосовали онлайн. Также Юнеман отмечает технические сбои системы электронного голосования, проблемы с СМС-рассылкой, а также упоминает, что 550 выданных избирателям бюллетеней остались незаполненными. В качестве аргумента экс-кандидат также приводит "запредельную явку на электроном голосовании в 92%".

10 сентября Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу Юнемана, в которой он просил признать недействительными итоги голосования на избирательном участке № 5003 на выборах в Мосгордуму, внести соответствующие изменения в протокол окружной избирательной комиссии по одномандатному округу № 30. По его мнению, технический сбой, который произошел в ходе электронного голосования на избирательном участке, "нарушает его пассивное избирательное право и активное избирательное право граждан". Член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова пояснила, что на этом избирательном участке проголосовало 95% всех избирателей из ранее зарегистрированных онлайн. Комиссия не получала ни одной жалобы по данному участку о том, что избиратель не мог реализовать свое активное избирательное право.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них был проведен эксперимент по электронному голосованию. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ), а также членов депутатского объединения "Моя Москва" Надежду Перфилову (7-й округ), Ларису Картавцеву (10-й округ), Ольгу Шарапову (36-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек.