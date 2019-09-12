Фирма из США по просьбе шестилетней девочки начнет выпуск игрушечных солдатиков-женщин

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Фирма BMC Toys, базирующаяся в штате Пенсильвания, займется выпуском игрушечных солдатиков женского пола и таким образом воплотит в жизнь мечту шестилетней Вивьен Лорд из Арканзаса, не говоря уже о пожеланиях американских военнослужащих-женщин. Стоимость одного набора таких солдатиков составит менее $15, рассказал в среду телекомпании CNN владелец BMC Toys Джефф Аймел.
Его предприятие действует с 1991 года и изготавливает каждый год сотни тысяч фигурок солдат из пластмассы для маленьких американцев. Бывшая военнослужащая ВМС США в отставке, имени которой Аймел не упомянул, убедила его в рентабельности расширения производства за счет выпуска наборов игрушечной армии женщин. А его родная сестра Тина придумала и нарисовала таких солдатиков, разместив наброски в блоге фирмы.
"Будь то игрушечный динозавр или пехотинец, набор солдатиков-женщин может помочь ребенку превращаться в настоящего героя в своей игре. Это будет хорошо для всех", - заметил Аймел. Он лишний раз убедился, что поступает правильно, получив в августе письмо от шестилетней жительницы города Литл-Рок (штат Арканзас). "Пожалуйста, сделайте пехотинцев-девочек, которые внешне выглядят как взрослые женщины. Я буду играть с ними каждый день вместе со своими подружками", - написала маленькая Вивьен.
Аймел сообщил, что планирует приступить к выпуску новых игрушечных наборов к Рождеству 2020 года. Цена пока не установлена, но владелец предприятия считает оптимальным продавать новых игрушечных солдатиков дешевле $15. "Запуск в производство такого набора обойдется в сумму, эквивалентную стоимости недорогой новой машины. Я проверил свои закрома, в которых лишних денег не оказалось", - посетовал бизнесмен. Он планирует начать кампанию краудфандинга в предстоящем ноябре, чтобы увеличить количество солдатиков-женщин в каждом наборе и начать прием предзаказов.