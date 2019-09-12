Фирма из США по просьбе шестилетней девочки начнет выпуск игрушечных солдатиков-женщин

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Фирма BMC Toys, базирующаяся в штате Пенсильвания, займется выпуском игрушечных солдатиков женского пола и таким образом воплотит в жизнь мечту шестилетней Вивьен Лорд из Арканзаса, не говоря уже о пожеланиях американских военнослужащих-женщин. Стоимость одного набора таких солдатиков составит менее $15, рассказал в среду телекомпании CNN владелец BMC Toys Джефф Аймел.

Его предприятие действует с 1991 года и изготавливает каждый год сотни тысяч фигурок солдат из пластмассы для маленьких американцев. Бывшая военнослужащая ВМС США в отставке, имени которой Аймел не упомянул, убедила его в рентабельности расширения производства за счет выпуска наборов игрушечной армии женщин. А его родная сестра Тина придумала и нарисовала таких солдатиков, разместив наброски в блоге фирмы.