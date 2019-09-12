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Готовность Якутска к отопительному сезону составляет 99%

В администрации города отметили, что все объекты социального значения подключены к отоплению

ЯКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в Якутске практически завершена. Город готов к отопительному сезону на 99%, сообщает в четверг пресс-служба администрации Якутска.

"В настоящее время общий процент выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону составляет 99%. На 12 сентября тепло подано более чем в половину жилых домов Якутска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках подготовки к отопительному сезону энергоснабжающие предприятия города проводили профилактический ремонт тепловых сетей, котельных, газопроводов и другие мероприятия.

"Кроме того, все объекты социального значения подключены к отоплению. Все детские сады, среднеобразовательные школы и объекты дополнительного образования получили паспорта готовности", - уточнили в пресс-службе.

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