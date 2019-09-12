Погранслужба ФСБ разъяснила причины отказа во въезде в РФ иностранцам по электронной визе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пограничная службы ФСБ назвала причины отказа во въезде в РФ иностранным гражданам по электронной визе.

"Пограничная служба ФСБ России обращает внимание иностранных граждан, въезжающих на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа, в которых имеются ошибки в указании установочных данных и сведениях о документе, удостоверяющем личность, на следующее. В случае выявления указанных ошибок в электронных визах иностранных граждан, пограничные органы вправе отказать во въезде в РФ данным иностранным гражданам", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Исключением могут стать случаи, когда фамилия или имя иностранца содержит больше символов, чем предусмотрено форматом заявления о получении электронной визы. Полный список требований к оформлению электронной визы, разъяснения о порядке заполнения визовых анкет размещены на портале evisa.kdmid.ru.

В России электронная виза применяется на пунктах пропуска через госграницу на территориях Дальневосточного федерального округа: воздушном пункте пропуска Владивосток (Кневичи), морском пункте пропуска Владивосток (участок Торговый порт), железнодорожных пунктах пропуска Пограничный, Хасан, Махалино, автомобильных пунктах Полтавка, Турий Рог, морских пунктах Зарубино, Петропавловск-Камчатский, Корсаков, Посьет, на воздушных пунктах пропуска Хабаровск (Новый), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Южно-Сахалинск (Хомутово), Благовещенск, Анадырь (Угольный), а также Чита (Кадала) и Улан-Удэ (Мухино).

Также электронные визы применяются на территории Калиниградской области: на воздушном пункте пропуска Калиниград (Храброво), морском пункте на участках в Калиниграде, Балтийске и Светлом, автомобильных пунктах пропуска Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Пограничный, Советск, Чернышевское и железнодорожных пунктах пропуска Мамоново и Советск.