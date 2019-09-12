Путин отметил всероссийский масштаб подвига павших в борьбе с боевиками дагестанцев

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах.

После возложения Путин в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами, а потом они сфотографировались на память. Собравшиеся около памятника проводили его аплодисментами.

Вспоминая о событиях 1999 года, президент подчеркнул, что тогда "было важно для всей России - показать международным бандам, что народ не с ними". "В этом была заслуга [тех, кто противостоял боевикам]", - отметил он. Путин добавил, что с тех пор в Дагестане построено 2 тыс. мечетей, а боевики, которые шли на свои преступления, прикрываясь знаменем ислама, "столько бы не построили никогда". "Они только убивать умели", - сказал глава государства.

Мемориал, который посетил президент, представляет собой комплекс со скульптурной композицией в виде скалы с изображением солдата Великой Отечественной, воина-интернационалиста и ополченца, которые высечены из горы. По обе стороны площадки установлены плиты с именами погибших воинов Ботлихского района, а перед памятником горит Вечный огонь. На первом ярусе комплекса будет располагаться Музей воинской славы.

Открытый в среду, 11 сентября, памятник был создан в Белоруссии скульптором, заслуженным художником Республики Дагестан Хизри Асадулаевым. Как рассказал журналистам автор памятника, который живет в Минске, но родился в Ботлихе, работа над монументом заняла у него четыре месяца.

"Работал в жестком режиме, спал по несколько часов в сутки, но удалось добиться желаемого", - признался он.

Асадулаев так объяснил свой творческий замысел: "Что касается солдата-победителя, то он сделал свое дело и смотрит на других - что же вы, нынешнее поколение. Воин-интернационалист держит автомат. Он как бы говорит, что если понадобится, он еще молод и готов выполнить задачу перед нынешним российским солдатом-воином. А мужчина в папахе - это образ горца. Они любят свою землю и готовы в любую минуту встать на защиту своей земли. Поэтому он крепко держит карабин в руках. Он как был говорит врагам: попробуйте хоть шаг еще сделайте - и получите ответ".

События 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. В Цумадинском, Новолакском и Ботлихском районах в ходе боевых действий в 1999 году погибли 226 военнослужащих, 53 сотрудника органов внутренних дел, 25 ополченцев и 108 мирных граждан.