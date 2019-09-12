Правительство приняло программу восстановления инфраструктуры и жилья в Приангарье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг приняло программу восстановления объектов инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения.

"Правительство приняло программу восстановления социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры и ряда других объектов, включая жилье", - сказал Мутко.

Как следует из презентации программы, срок ее реализации рассчитан до 2023 года. Общий объем ее финансирования превысит 41 млрд рублей.

Подоходный налог

Вице-премьер также сообщил, что пострадавших от паводков жителей Иркутской области, которые сдают жилье в аренду, освободят от уплаты подоходного налога.

"Сейчас на правительстве мы приняли решение внести изменения в налоговое законодательство, освободить от подоходного налога выплаты, связанные с получением дохода от сдачи в аренду помещений в зоне подтопления. Это тоже был сдерживающий фактор, потому что надо заключать договор, заполнять налоговую декларацию, многие на это не шли", - сказал Мутко.