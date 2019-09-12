Исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла назначен Владимир Легойда

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщили в четверг в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда", - говорится в сообщении.