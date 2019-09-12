{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла назначен Владимир Легойда

Ранее он занимал пост председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности пресс-секретаря патриарха Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщили в четверг в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойда", - говорится в сообщении.

Теги
Кирилл (патриарх)Легойда, Владимир Романович
Ростехнадзор к 30 сентября завершит проверку станций Фрунзенского радиуса метро Петербурга
Проверка началась 3 сентября, сообщил руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Константин Давыдов
Читать полностью