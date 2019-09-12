Марш Победы с участием норвежцев и россиян стартовал в Мурманской области

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Международный Марш Победы, совместный поход российской и норвежской молодежи по ключевым точкам Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск 1944 года, стартовал в четверг в Печенге Мурманской области, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В Печенге у мемориала "Холм Славы" стартовал Марш Победы. Он посвящен 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Северной Норвегии", - говорится в сообщении.

Марш Победы проходит по территории двух стран уже во второй раз. Впервые 15 подростков и 10 взрослых жителей Печенгского района и коммуны Сер-Варангер отправились по местам боевой славы советских воинов и норвежских патриотов в сентябре 2014 года, в канун празднования 70-летия разгрома врага в Заполярье.

В этом году численность международной команды Марша Победы составила уже 29 человек, 17 от России и 12 от Норвегии. За три дня участники похода пройдут по маршруту Печенга - Лиинахамари - Ахмалахти - Киркенес - Нейден. По пути ребята и их сопровождающие познакомятся с подробностями истории войны на Севере, возложат венки к памятникам и воинским захоронениям.

Колонна Марша Победы выдвинулась в путь после возложения цветов к подножию мемориала на "Холме Славы". Поход завершится 14 сентября в норвежском Нейдене, последнем населенном пункте, который был освобожден войсками Карельского фронта в ходе Петсамо-Киркенесской операции. Марш Победы планируется проводить каждые пять лет.

Великая Отечественная война завершилась на севере СССР освобождением Северной Норвегии и Кольского Заполярья в октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции, до 9 мая 1945 года прямых боевых действий с немецкими войсками уже не велось, потому что они отошли в южную часть Норвегии. Активное участие в боевых действиях и освобождении территории принимали Северный флот и 14-я армия под командованием маршала Кирилла Мерецкова.