Суд в Петербурге принял жалобу на итоги муниципальных выборов в одном из округов города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от самовыдвиженца на муниципальных выборах Анастасии Колоб, которая просит отменить результаты голосования в округе Смольнинское в Центральном районе города. Как сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга, поводом для подачи заявления стал проект "Умное голосование", который, по мнению истца, является агитационным.

"Смольнинский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление о признании итогов голосования недействительными. Анастасия Колб указывает, что в день голосования действовала агитация при помощи агитационной системы УГ "Умное голосование", которая оказывала психологическое давление на избирателей и привела к искажению их действительного волеизъявления", - говорится в сообщении.

Ответчиком по иску стала избирательная комиссия муниципального округа (МО) Смольнинское. Истица добивается отмены решения "Об определении результатов выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Смольнинское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 239". Материал уже передан судье.

В начале сентября несколько оппозиционеров представили проект технологии "умного голосования". В него входят рекомендации избирателям по голосованию на предстоящих выборах за определенных кандидатов не от партии власти. В начале текущей недели Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал первые иски с требованием признать итоги голосования за муниципальных депутатов в округе Лиговка-Ямская в Центральном районе города недействительными.

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге были проведены выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования по муниципальным выборам на данный момент подведены не во всех районах города. В начале текущей недели горизбирком (ГИК) заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей.

По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.