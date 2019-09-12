Власти Москвы и Омской области договорились сотрудничать в сфере науки и культуры

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы и администрация Омской области подписали программу сотрудничества, которая предусматривает обмен опытом в сфере культуры, науки, туризма, образования и экономики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичной мэрии.

"Документ развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2014 году, и предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика", - говорится в сообщении.

Подписание двустороннего соглашения состоялось в рамках Дней Омской области в Москве, которые проходят в столице 12-13 сентября. В деловой программе Дней - круглые столы, посвященные различным направлениям сотрудничества. Культурная программа включает музыкально-хореографический спектакль по творчеству Василия Сурикова "Откровения истории России" в исполнении Государственного Омского русского народного хора и Омского академического симфонического оркестра. Постановка, подготовленная к 170-летию со дня рождения великого русского художника, будет показана на сцене московского театра "Новая Опера".

В парке "Красная Пресня" пройдет фотовыставка достопримечательностей Омской области в парке "Красная Пресня", а в Государственном центральном музее современной истории России покажут экспозицию "Дело мастера: омские промыслы и ремесла".

В пресс-службе отметили, что Омская область является надежным торгово-экономическим партнером Москвы. В 2017 году объем поставок продовольствия из Омской области в Москву вырос в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил 22,3 тыс. т продовольствия, в т.ч. 18,1 тыс. т муки, 786 т сливочного масла, 214,7 т кондитерских изделий и 104 т крупы. Отмечается, что в 2017-2018 годах порядка 4 тыс. жителей Омской области прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов совместно принимают участие в научно-практических конференциях, форумах, вебинарах и других профессиональных мероприятиях.