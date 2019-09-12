Полпред в ЦФО призвал делать акцент на развитие отечественных цифровых разработок

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Отечественные разработки должны лежать в основе новых информационных технологий в сфере государственного управления и социального развития общества. Такое мнение высказал в четверг полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев на Всероссийском форуме "Проф-IT" в Белгороде.

"Внедрение и масштабирование новых информационных технологий позволяет решать важные задачи в сфере государственного управления и социального развития, повысить уровень жизни граждан и их доверия к органам власти. Эти задачи могут быть решены только при наличии надежной и безопасной инфраструктуры, основу которой должны формировать отечественные разработки", - сказал он.

В качестве успешного примера таких разработок Щеголев назвал белгородский проект, вышедший в финал конкурса, "Дом. Контроль и пульт управления жилищно-коммунального хозяйства региона". Система способная обеспечивать мониторинг, анализ и прогнозирование аварийных ситуаций в регионе, отслеживать выполнение плановых работ, делать массовые push- и e-mail рассылки по группам, а также вести учет времени выполнения заявок с обратным отсчетом и давать оценку по итогам исполнению заявки.

Всероссийский форум "Проф-IT" проводится ежегодно с 2013 года Экспертным центром электронного государства. Каждый год он проходит в новом регионе, ранее его принимали Сыктывкар, Рязань, Ханты-Мансийск, Уфа, Ярославль и Светлогорск, в этом году форум проходит в Белгороде с 12 по 13 сентября. Целью конкурса является повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации, реализуемых в субъектах РФ. Всего за прошедшие шесть лет площадку "Проф-IT" посетили делегации из 85 регионов страны, в этом году на конкурс в рамках форума поступило 178 проектов из 46 субъектов.