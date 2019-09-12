Шествие из 500 артистов народных хоров пройдет по центру Ярославля во время "Ярфолкфеста"

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль народных хоров и ансамблей "Ярфолкфест" открылся в пятницу в Ярославле, около 500 артистов примут участие в фестивальном шествии по центру города. Об этом ТАСС сообщила художественный руководитель фестиваля Надежда Смолина.

"Фестиваль открылся сегодня вечером в ДК им. А. М. Добрынина в Ярославле. В этом году к нам приехали 40 коллективов, более 500 человек из разных регионов России. Программа насыщенная, завтра состоится шествие по центру Ярославля, в нем примут участие большинство артистов. Пройдем по ключевым точкам города и исполним песни", - сказала Смолина.

По ее словам, фестивальное шествие по городу начнется в пятницу днем, артисты посетят Вечный огонь, Стрелку на Волжской набережной, территорию Спасо-Преображенского монастыря. "Будем останавливаться в значимых местах и петь песни дружным, сводным хором. Репертуар подобран тематически - на Стрелке мы споем песни про Волгу, у Вечного огня - военные песни", - пояснила Смолина.

Коллективы, участвующие в "Ярфолкфесте", отправятся в Кострому, где также состоятся концерты. В Ярославле организаторы фестиваля планируют провести необычный ночной концерт в Культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой. В воскресенье жюри определит победителей в нескольких номинациях, итоги фестиваля объявят на гала-концерте.

Международный фестиваль народных хоров и ансамблей "Ярфолкфест" проходит в регионе шестой год подряд. В 2018 году в нем приняли участие более 30 коллективов из разных регионов России.