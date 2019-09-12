Ввод очистных сооружений в Махачкале решит проблемы с экологией на побережье Каспия

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Завершение и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Махачкале поможет в решении экологических проблем побережья Каспийского моря. Об этом сообщил в четверг директор МУП "Очистные сооружения канализации городов Махачкала - Каспийск" Сайдулхан Сайдулханов.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Дагестане пообещал, что проблемы с водоснабжением и очистными сооружениями в Махачкале будут решены.

"Надо учитывать, что очистные сооружения работают не только на столицу республики, но и на город Каспийск. Плюс к этому перевод Астраханской флотилии даст еще больше нагрузки на очистные. С решением этой проблемы снимутся вопросы экологии побережья Каспийского моря, что будет способствовать большей привлекательности нашего региона не только для туристов, но также экономической и инвестиционной привлекательности", - приводят на сайте мэрии Махачкалы слова Сайдулханова.

В четверг на встрече в Ботлихе с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года президенту рассказали, что очистные сооружения в столице Дагестана не справляются в возросшей нагрузкой, и это влияет на чистоту Каспийского моря в регионе. Владимир Путин пообещал, что проблемы с очистными сооружениями в Махачкале будут решены.

Глава Дагестана Владимир Васильев признал, что проблема существует и отметил, что для ее решения необходим запуск нового коллектора. Он пообещал, что в этом году объект будет запущен в работу. Васильев отметил, что соответствующее поручение главы государства уже есть, и местные власти ждут решения Минфина. Глава Дагестана также попросил разрешения выбрать исполнителем работ 4-е управление Министерства обороны, минуя торги. Путин сказал, что займется этим вопросом, в частности, поговорит с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым.