Команды студентов из Владивостока победили в соревнованиях "Аквароботех" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Представители вузов из Владивостока взяли первые места в обоих направлениях вторых Всероссийских соревнований по морской робототехнике среди студенческих команд "Аквароботех-2019". Команда Дальневосточного федерального университета победила в направлении телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), а студенты МГУ им. Невельского - в направлении автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь Фонда перспективных исследований Андрей Ведута.

"Направление ТНПА: первое место [занял] Дальневосточный Федеральный университет, Владивосток; второе место - Санкт-Петербургский государственный Морской Технический университет; третье место - МГУ им. Невельского, Владивосток. Направление АНПА: первое место [занял] МГУ им. Невельского; второе место - Тихоокеанское высшее военно-морское училище им Макарова, Владивосток; третье место - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", - сообщил Ведута.

Студенческий этап соревнований открылся во Владивостоке во вторник, в них участвовали команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, Северодвинска и Иркутска и других регионов. Подводные беспилотники, выполняя конкурсные задания, обследовали дно, искали и поднимали затонувшие объекты. Кроме того, они должны были найти подводный гараж и занять там положение, позволяющее заряжаться, передавать информацию и получать новые задания без всплытия.

Организатором соревнований является Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки, Росгвардии, Объединенной судостроительной корпорации и других организаций.

Первые всероссийские соревнования по морской робототехнике, организованные ФПИ, прошли в августе - сентябре 2018 года во Владивостоке. В первенстве приняли участие 12 команд силовых ведомств, семь команд производителей и разработчиков морских роботизированных комплексов, девять команд российских вузов. Первое место в обеих номинациях телеуправляемых и автономных подводных роботов завоевали представители Дальневосточного федерального университета.