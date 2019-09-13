В национальном парке Приморья медведь обосновался в кабине грузовика

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае обнаружили на кадрах фотоловушки медведя, который обосновался в кабине брошенного на территории парка грузовика. Об этом сообщила журналистам пресс-служба организации.

"Любопытство дикого гималайского медведя принесло ученым нацпарка "Земля леопарда" уникальные видеокадры. Фотоловушка запечатлела косолапого хищника, который временно "прописался" в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66, где отдыхает, обедает и укрывается от дождя", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сотрудники специально установили фотоловушку вблизи заброшенной еще до образования нацпарка кабины, чтобы понять, привлекает ли необычный объект внимание диких животных. Всего лесная камера запечатлела возле конструкции нескольких зверей, в том числе амурского тигра. Но чаще других исследовательское поведение проявил один гималайский медведь. На кадрах видно, как он несколько раз забирался внутрь металлической конструкции, изучал внутреннее оборудование, ел добытую пищу и отдыхал в прохладной тени.

Национальный парк "Земля леопарда" расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. В него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда, а также амурский тигр.