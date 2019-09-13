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Актриса сериала "Богатые тоже плачут" объявила о завершении карьеры

В своем заявлении Вероника Кастро не стала прямо называть причины такого решения, однако отметила, что устала от "агрессии и издевательств"

МЕХИКО, 13 сентября. /ТАСС/. Мексиканская актриса и певица Вероника Кастро прекращает заниматься творческой деятельностью. О завершении карьеры она сообщила в четверг в Instagram.

"Я прощаюсь с тем, что так любила, со своей профессией, которой я посвятила 53 года <...>, спасибо за все", - написала Кастро. Имя известной 66-летней актрисы в последнее время упоминалось в местных СМИ в скандальном ключе. Ходили слухи о том, что она якобы вступила в брак c мексиканской телеведущей Йоландой Андраде, что сама Кастро решительно опровергала. В своем заявлении в Instagram она не стала прямо называть причины, по которым прекращает карьеру, однако отметила, что устала от "агрессии и издевательств".

Кастро обрела огромную популярность в республиках бывшего СССР и в России благодаря своим ролям в сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза". В качестве исполнителя она выпустила более 20 альбомов.

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