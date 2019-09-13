{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Папа Римский в Японии встретится с новым императором Нарухито и премьером Абэ

Визит понтифика в страну пройдет с 23 по 26 ноября

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в ходе своего предстоящего визита в Японию встретится с новым императором Японии Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

В пятницу Ватикан объявил, что визит понтифика в Японию пройдет с 23 по 26 ноября.

Ранее сообщалось, что в ходе своего пребывания в Японии Папа Римский планирует посетить Хиросиму и Нагасаки - два японских города, пострадавших от атомной бомбардировки 1945 года. Последний раз понтифик посещал Японию в 1981 году, им был Иоан Павел II.

Теги
Франциск (Папа Римский)ЯпонияВатиканАбэ, СиндзоИоанн Павел II (Папа Римский)Нарухито (император Японии)
Reuters: похороны Мугабе пройдут 15 сентября
Бывший президент Зимбабве умер 6 сентября в возрасте 95 лет
Читать полностью