Регистрация "Фризиума" в России начнется в ближайшее время

"Переговоры Минздрава с компанией Sanofi, они уже сейчас привели к тому, что Sanofi готовы в течение месяца подать досье на регистрацию ["Фризиума"]. С учетом того, что этот препарат в течение 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация, без дополнительных клинических исследований, с использованием соответствующих документов, которые есть", - сказала она.

По словам министра, "Московский эндокринный завод" уже приступил к фактически окончательной отработке запуска отечественных препаратов и отечественных форм для некоторых препаратов, в частности, в которых нуждаются дети. Выпуск некоторых препаратов запланирован уже на 2021 год, добавила она.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Он отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо закрывались после проверки.

В частности, 19 августа стало известно, что транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.