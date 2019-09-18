7 причин поехать в Италию осенью

Италия манит туристов со всего земного шара и в любое время года. Здесь каждый город - архитектурный музей под открытым небом, а галереи хранят тысячи мировых шедевров изобразительного искусства. Красоту природы не вместить в объектив фотоаппарата: бирюзовое средиземное море, живописные Альпы, лавандовые поля Умбрии, вулканы и чистейшие озера. Изысканное вино, вкуснейшая кухня и, самое главное, обаятельнейшие итальянцы. Кажется, что Италия - рай для туриста. Но любой отдых могут испортить толпы иностранцев, бесконечные очереди и завышенные цены. Предлагаем пересмотреть привычный туристический сценарий и отправиться в Италию не летом, а осенью или даже зимой.
ТАСС и Представительство Национального Агентства Италии по туризму - ENIT нашли как минимум семь причин путешествовать по Италии в сентябре, октябре и даже ноябре.
1. Погода
В летние месяцы осматривать достопримечательности, да и просто надолго отходить от зонтика и стакана воды со льдом не хочется. Лето идеально подходит для расслабленного пляжного отдыха, а осенью в Италии устанавливается комфортная погода: не слишком жарко и не слишком холодно. Отправиться на Апеннинский полуостров в сентябре, октябре или ноябре - отличный шанс увидеть культурные и природные богатства Италии и получить удовольствие, а не тепловой удар.
На побережье тоже можно остановиться на несколько дней: полюбоваться, например, красочными домиками Амальфи или Портофино, подышать морским воздухом и понежиться под лучами ласкового осеннего солнца.
2. Еда
Италия - очевидный выбор для гастротуриста. Пицца, паста, моцарелла, мортаделла, фисташки, пармезан и тысячи других деликатесов привлекают всех, кто привык составлять впечатление о стране не только по количеству достопримечательностей, но и по списку блюд в ресторанах.
Осенью в Италии созревают финики, хурма и каштаны, так что поездка в эти даты подарит новые вкусовые ощущения и гастрономические открытия.
3. Отсутствие туристов
Ходят легенды о туристах, которые попали в галерею Уффици без очереди, умудрились сфотографироваться в одиночестве у фонтана Треви в Риме и даже проскользнули в Колизей, не бронируя билеты. Такое действительно возможно, но только во второй половине октября и в ноябре. Осенью самые популярные достопримечательности Италии - в полном распоряжении умного путешественника, а в качестве бонуса у него есть возможность пообедать в понравившемся ресторанчике и заглянуть в магазины без боя.
4. Цены
Если в начале сентября цены на отели и авиабилеты держатся наравне с июльскими, то в октябре-ноябре можно забронировать отличный отель с сезонной скидкой. Снижают цены и авиакомпании - стоит заглянуть на сайты лоукостеров в поисках самых выгодных тарифов. Траты на рынках и в ресторанах тоже становятся гораздо приятнее.
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5. Шопинг
В сентябре есть шанс застать летние распродажи: на шопинг можно отправиться в Милан, Аосту и Венецию, где скидки действуют до конца месяца. Если отпуск запланирован на октябрь-ноябрь, на шопинг стоит съездить в аутлет - торговый комплекс, где весь год продаются вещи известных брендов со скидкой 50-70%. Обычно это вещи из старых коллекций. Самые известные аутлеты: The Mall во Флоренции, Fidenza Village в городе Фиденца, Serravalle Designer Outlet недалеко от Милана, Castel Guelfo The Style Outlets в пригороде Болоньи, Noventa di Piave Designer Outlet рядом с Венецией.
6. Тематические фестивали
Осенью, когда поток туристов спадает, самое время отдохнуть самим итальянцам. По этому случаю по всей стране проходят разнообразные тематические фестивали. Это отличная возможность попробовать сезонные деликатесы и изучить географию Италии.
С начала октября по конец ноября в Альбе, "трюфельной столице" Пьемонта, проходит международная ярмарка белого трюфеля. Ярмарка проходит каждую осень начиная с 1928 года, и кроме редких грибов здесь можно увидеть уличные парады, скачки на ослах, уличные концерты и представления.
В регионе Умбрия, в городе Перуджа, с 1993 года проходит знаменитый фестиваль шоколада Eurochocolate Perugia. Город выбран неслучайно: именно здесь родилась и открыла семейную кондитерскую Луиза Спаньоли, придумавшая шоколадные конфеты с предсказаниями.
В середине октября все гурманы устремляются на север Италии, в Милан, чтобы отведать итальянских деликатесов на фестивале Milano Golosa. Кроме дегустаций в программе лекции, семинары и приготовление блюд знаменитыми поварами.
Отдельного упоминания заслуживают винные фестивали, которые массово проходят в ноябре. Merano Wine Festival в Мерано, ярмарка Wine2Wine в Вероне, Wine Food Festival в Эмилии-Романье - и это только часть из них.
7. Горы
Самая длинная цепь альпийских гор расположена в Италии, и горные курорты здесь работают почти круглый год. Летний сезон в горах Трентино продлится до конца октября. Тишина, захватывающие виды разноцветных гор, свежий воздух - то, за чем в сентябре-октябре едут в горы. Также можно отправиться в один из пеших маршрутов в горах Лагорай или Ледро, останавливаясь в живописных горных хижинах.
А зимний сезон в Доломитовых Альпах начинается уже в конце ноября и заканчивается в апреле. В Италии интересно покататься и опытным спортсменам, и тем, кто только недавно влюбился в горы, - нужно только выбрать подходящую локацию: Валь-ди-Фасса, Валь-ди-Фьемме, Валь-Гардена, Кортина-д’Ампеццо, Курмайёр, Сестриере, Кронплатц, Бормио, Ливиньо или другие курорты восточной группы. Кроме того, в Альпах существуют зоны для круглогодичного катания на лыжах и сноуборде - например, на Плато Роза (3489 м) создано 25 км трасс.