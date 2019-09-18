7 причин поехать в Италию осенью

Италия манит туристов со всего земного шара и в любое время года. Здесь каждый город - архитектурный музей под открытым небом, а галереи хранят тысячи мировых шедевров изобразительного искусства. Красоту природы не вместить в объектив фотоаппарата: бирюзовое средиземное море, живописные Альпы, лавандовые поля Умбрии, вулканы и чистейшие озера. Изысканное вино, вкуснейшая кухня и, самое главное, обаятельнейшие итальянцы. Кажется, что Италия - рай для туриста. Но любой отдых могут испортить толпы иностранцев, бесконечные очереди и завышенные цены. Предлагаем пересмотреть привычный туристический сценарий и отправиться в Италию не летом, а осенью или даже зимой.

ТАСС и Представительство Национального Агентства Италии по туризму - ENIT нашли как минимум семь причин путешествовать по Италии в сентябре, октябре и даже ноябре.

1. Погода

В летние месяцы осматривать достопримечательности, да и просто надолго отходить от зонтика и стакана воды со льдом не хочется. Лето идеально подходит для расслабленного пляжного отдыха, а осенью в Италии устанавливается комфортная погода: не слишком жарко и не слишком холодно. Отправиться на Апеннинский полуостров в сентябре, октябре или ноябре - отличный шанс увидеть культурные и природные богатства Италии и получить удовольствие, а не тепловой удар.

На побережье тоже можно остановиться на несколько дней: полюбоваться, например, красочными домиками Амальфи или Портофино, подышать морским воздухом и понежиться под лучами ласкового осеннего солнца.

2. Еда

Италия - очевидный выбор для гастротуриста. Пицца, паста, моцарелла, мортаделла, фисташки, пармезан и тысячи других деликатесов привлекают всех, кто привык составлять впечатление о стране не только по количеству достопримечательностей, но и по списку блюд в ресторанах.

Осенью в Италии созревают финики, хурма и каштаны, так что поездка в эти даты подарит новые вкусовые ощущения и гастрономические открытия.

3. Отсутствие туристов

Ходят легенды о туристах, которые попали в галерею Уффици без очереди, умудрились сфотографироваться в одиночестве у фонтана Треви в Риме и даже проскользнули в Колизей, не бронируя билеты. Такое действительно возможно, но только во второй половине октября и в ноябре. Осенью самые популярные достопримечательности Италии - в полном распоряжении умного путешественника, а в качестве бонуса у него есть возможность пообедать в понравившемся ресторанчике и заглянуть в магазины без боя.

4. Цены

Если в начале сентября цены на отели и авиабилеты держатся наравне с июльскими, то в октябре-ноябре можно забронировать отличный отель с сезонной скидкой. Снижают цены и авиакомпании - стоит заглянуть на сайты лоукостеров в поисках самых выгодных тарифов. Траты на рынках и в ресторанах тоже становятся гораздо приятнее.