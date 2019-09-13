Устинов: власти южных регионов не извлекли уроков из наводнения 2012 года на Кубани

ВОЛГОГРАД. 13 сентября. /ТАСС/. Наводнение в Крымске Краснодарского края в 2012 году, когда, по официальным данным, погибли более 150 человек, не стало уроком для властей Южного федерального округа (ЮФО) в плане наведения порядка в работе гидротехнических сооружений и своевременной расчистки русел рек. Об этом заявил в пятницу полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на выездном совещании с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Опыт наводнений, произошедших в 2012 году в городе Крымске, не стал жестким уроком для многих руководителей органов исполнительной власти и других ответственных должностных лиц. Серьезную тревогу вызывает брошенность водоемов и искусственных гидротехнических сооружений, многие из указанных объектов в настоящее время являются бесхозными, не обслуживаются должным образом, ветшают и становятся потенциально опасными", - сказал Устинов.

Полпред отметил, что неудовлетворительное состояние русел горных рек, которые вовремя не чистят, является причиной подтоплений в Краснодарском крае и Адыгее.