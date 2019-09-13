СМИ: американец сломал за минуту 98 карандашей и попал в Книгу рекордов Гиннесса

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Житель штата Айдахо (США) Дэвид Раш вновь вошел в Книгу рекордов Гиннесса, сломав 98 карандашей за 1 минуту. Об сообщило в среду агентство UPI.

Более 100 раз попавший в Книгу рекордов Гиннесса Раш побил установленный ранее рекорд в 90 сломанных карандашей в минуту. Площадкой для проведения знаменательного события он выбрал конференц-зал одной из школ своего штата. После того, как рекорд был зафиксирован, Раш выступил перед учащимися и указал на важность получения образования, в частности, изучения естествознания.

Он рассказал, что к нынешнему рекорду готовился в течение почти года. Кроме того, как подчеркнул рекордсмен, во время подготовки он использовал бамбуковые палочки для еды в связи с тем, что ему не хотелось покупать сотни карандашей лишь для того, чтобы их сломать.

В своем блоге он напомнил, что ранее установил еще один "аналогичный рекорд" - сломал за одну минуту 118 огурцов. "Я думал, что карандаши будут чем-то похожим. Я обычно связывал около восьми бамбуковых палочек и давил на них большими пальцами, будто бы собираясь сломать. Я проделывал эту процедуру месяцами", - рассказал Раш, добавив, что впоследствии решил при установлении рекорда использовать указательные пальцы, которые меньше болят при такого рода усилиях. Он подчеркнул, что сломал "несколько тысяч" палочек, "пока не понял, что наконец-то готов".

Рекордсмен отметил, что мог бы и сломать 110 карандашей за минуту. "Я был в восторге. Я знаю, что мог бы добиться и большего успеха, но я также знаю, что на сегодняшний день я лучший в мире", - заключил Раш.

Ранее американец установил и другие рекорды. Так, он, жонглируя в течение минуты тремя яблоками, надкусил их 164 раза. Он также за минуту и 57 секунд смог обернуть пищевой пленкой свою жену.

Свои рекорды Раш устанавливает в рамках организованной им кампании по популяризации естествоведческих наук.