Ребенка, которого ВИЧ-инфицированная мать кормила грудью, передали на воспитание отцу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу принял решение передать младенца, которого ВИЧ-инфицированная мать кормила грудью, на воспитание его отцу. Об этом ТАСС сообщила адвокат женщины Ольга Кривонос.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о передаче ребенка отцу. Решение подлежит немедленному исполнению", - сказала собеседница агентства. До этого было установлено отцовство, органы опеки не возражали. По словам Кривонос, мать младенца выступает в этом процессе в качестве третьего лица и поддерживает передачу ребенка отцу.

Органы опеки добиваются лишения женщины родительских прав. Ее сына забрали на второй день после рождения, по словам юридической представительницы женщины, все это время ребенок находился в детском доме.