Путин намерен посетить Центр ядерной медицины в Ульяновской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Центр ядерной медицины в Ульяновской области. "Было бы здорово, если бы вы поставили себе в план, и, начиная, условно говоря, с сентября-октября и дальше посмотреть центр самому", - сказал он на встрече с президентом.

"Хорошо", - ответил на эти слова глава государства.

Центр оборудован уникальным циклотроном бельгийского производства, усовершенствованным Институтом ядерной физики в подмосковной Дубне. Он стал единственным в РФ и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. В центре, первые пациенты в котором появятся 20 сентября, оборудованы консультативная поликлиника, протонный центр, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек. Пропускная способность протонного корпуса составит 1,2 тыс. пациентов в год. Проект реализуется по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий".