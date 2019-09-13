В горном районе Ингушетии началась реконструкция средневековых башенных комплексов

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Ингушские тейпы начали реконструкцию трех родовых башенных комплексов в Джейрахском районе. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава района Ахмед Льянов.

"Сейчас в Джейрахском районе начата реконструкция трех башенных комплексов. Это делают тейпы, чьи предки жили в этих местах. Реконструкция ведется на внебюджетные средства, это сумма в пределах 400 млн рублей. Ответственны за реконструкцию советы тейпов, состоящие из старейшин рода, чьи предки проживали в этих комплексах. Средства выделены и собраны самими тейпами", - сказал Льянов.

Реконструируются башенный комплекс тейпа Кодзоевых - Бишт, в который входят две боевые, одна полубоевая башни и девять жилых построек башенного типа, комплекс тейпов Ваделовых и Куштовых - Духургишт с одной боевой и четырьмя жилыми башнями, а также комплекс тейпа Матиевых с одной полуразрушенной боевой башней и восемью жилыми башенными строениями - Харп .

"Для жителей района это, пусть и временные, но рабочие места, на объектах работают в основном именно местные жители", - отметил глава района.

В горах Ингушетии насчитывается более 120 старинных боевых башен высотой до 30 м. Однако многие исторические места и памятники до сих пор остаются не изученными из-за своей труднодоступности, а также различных ограничений, связанных с пограничной зоной.