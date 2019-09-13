Туристические объекты города Санья переводятся на круглосуточный режим работы

САНЬЯ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Пользующийся популярностью как у китайских, так и зарубежных туристов курортный город Санья (южная китайская провинция Хайнань) намерен в ближайшие годы активно продвигать развитие индустрии ночных развлечений. О соответствующих планах сообщил местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В ближайшие три года, согласно поставленной властями города задаче, в Санья должна быть завершена реализация 21 проекта в сфере так называемой ночной экономики, которая включает в себя работу в ночное время суток баров, ресторанов, туристических объектов и другой инфраструктуры для проведения досуга. Уже к концу этого года, сообщили в администрации, появится как минимум пять образцовых городских кварталов, которые начнут активно предоставлять услуги для проведения досуга в ночное время суток. К 2021 году планируется в целом сформировать соответствующую среду в разных районах города и выработать стандарты, касающиеся качества предоставляемых услуг и ценовой политики.

Основным центром ночной жизни города должны стать районы вдоль набережной реки Санья. Власти намерены создать целые тематические зоны и соответствующим образом преобразить некоторые районы города. К примеру, появятся специальные торговые, барные и ресторанные улицы.

Продвижение индустрии ночных развлечений в Санья отвечает поставленной к 2025 году задаче по превращению провинции Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.