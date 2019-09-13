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В Ульяновской области планируют разместить центр оценки квалификации в сфере авиации

Депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что Союз машиностроителей России разработал более 200 профессиональных стандартов для вузов страны

УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев предложил создать в Ульяновской области Центр оценки квалификации (ЦОК) в сфере авиации. Такую инициативу он высказал в пятницу на встрече с руководством группы компаний "Волга-Днепр".

"Сейчас идет формирование в российских регионах ЦОКов - центров оценки квалификации. Если Сергей Иванович [Морозов, губернатор Ульяновской области] даст такое указание, то мы воспримем это не как пожелание, а как руководство к действию с тем, чтобы в области авиации Центр оценки квалификации мог быть размещен в регионе", - сказал он.

Гутенев добавил, что сейчас Союз машиностроителей России разработал более 200 профессиональных стандартов для вузов страны. Они позволяют подготовить выпускников к работе на предприятиях. "Это стандарты не только в области машиностроения, но и отдельно авиастроения, судостроения", - уточнил он.

На Седьмом международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего - 2018" Гутенев сообщал, что центры оценки квалификации позволят подтвердить квалификацию специалистов. Он также называл низкую квалификацию одной из основных причин работы выпускников не по специальности.

Теги
РоссияУльяновская область
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