Во Владикавказе установят мемориальную доску бывшему главе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску бывшему главе Северной Осетии Тамерлану Агузарову, который умер в феврале 2016 года, установят во Владикавказе. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации местного самоуправления города.

"В столице Северной Осетии откроют мемориальную доску бывшему главе Республики Северная Осетия - Алания Тамерлану Кимовичу Агузарову. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов", - говорится в сообщении.

Мемориальная доска будет установлена на фасаде одного из домов по улице Джанаева, где Тамерлан Агузаров прожил большой период своей жизни.

Тамерлан Агузаров был избран главой Северной Осетии в сентябре 2015 года. Он умер 19 февраля 2016 года в одной из московских больниц, куда был госпитализирован с пневмонией.