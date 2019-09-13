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Северный Кавказ

Поисковики предложили увековечить память экипажа, погибшего в годы войны на Ставрополье

Имена увековечат на мемориале села Курсавка

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Представители регионального отделения "Поискового движения России" выступили с инициативой увековечения памяти четырех летчиков, погибших на территории Андроповского района Ставрополья в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"Погибшие военнослужащие не увековечены ни на одном памятнике и мемориале в Андроповском районе. Отсутствуют их имена и в Книге Памяти. Мы обратились в администрацию Андроповского района с предложением увековечить имена героев на мемориале села Курсавка", - приводятся в сообщении слова председателя совета регионального отделения "Поискового движения России" Григория Касмынина.

Судьбу погибших летчиков поисковикам удалось установить в рамках проекта "Небо Родины". Активисты, исследуя архивы и выезжая на места, узнают судьбы советских летчиков, не вернувшихся с боевых заданий. Ставропольские поисковики во время исследования материалов Центрального архива Минобороны установили судьбу летчиков.

Согласно архивам, экипаж ночного бомбардировочного авиационного полка погиб при выполнении боевого задания в январе 1943 года на территории нынешнего Андроповского района края. В составе экипажа были уроженец Красноярского края Александр Басов, уроженец Смоленской области Иван Демин, ленинградец Павел Крылов и уроженец Черниговской области Павел Мироненко. Все четверо были похоронены на Ставрополье.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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