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Пожары в лесах Амазонии

США и Бразилия инвестируют $100 млн в сохранение лесов Амазонии

Фонд будет существовать 11 лет

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу договорились о создании фонда сохранения амазонских лесов с бюджетом в $100 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео и министр иностранных дел Эрнесту Араужу встретились сегодня в Вашингтоне, чтобы запустить двусторонний диалог стратегического партнерства, - отмечается в пресс-релизе. - Стороны условились об учреждении специального фонда в $100 млн сроком на 11 лет, средства которого пойдут на сохранение биоразнообразия лесов Амазонии".

Главы дипведомств также отметили значительный рост экономического взаимодействия. "Госсекретарь высоко оценил роль Бразилии в решении кризиса в Венесуэле", - говорится в сообщении.

В августе в центре внимания международного сообщества оказались крупномасштабные пожары в бразильской Амазонии. По данным Национального института космических исследований (Inpe), с начала года там было зарегистрировано 48 724 пожара, уничтоживших более 4,3 млн га экваториальных лесов. На борьбу с природным бедствием власти страны выделили 38,5 млн реалов (свыше $9 млн). К тушению были привлечены вооруженные силы республики. Масштабные лесные пожары были также зафиксированы в Боливии и Парагвае.

Теги
БразилияСШАПомпео, Майкл (Майк)Пожары в лесах Амазонии
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