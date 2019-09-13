Сноуден рассказал, что на Западе часто забывают о красоте России и дружелюбии россиян

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал в интервью британской The Guardian, что на Западе часто забывают о красоте российской природы и дружелюбии россиян. Выдержки из интервью со Сноуденом, приуроченные к предстоящему 17 сентября выходу в свет его книги Permanent Record, были опубликованы на сайте The Guardian вечером в пятницу.

"Я был в Санкт-Петербурге, был в Сочи. Я люблю путешествовать и продолжаю это делать, хотя теперь и не могу пересекать границы. На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия - одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и теплые в общении, - рассказал он. - Когда я сюда приехал, я сам ничего этого не понимал и был в ужасе от этого места, потому что это, конечно же, была вражеская цитадель. Ведь так Россию воспринимают в ЦРУ".

Сноуден добавил, что представления людей о том или ином месте почти всегда расходятся с реальностью. По его словам, большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти все, что доступно в США. Впрочем, он также признался, что в Москве ему не хватает американской сети закусочных Taco Bell. Как рассказал бывший работник спецслужб, он никогда не планировал связывать свою жизнь с Россией, однако к настоящему моменту смирился с тем, что ему предстоит провести в РФ еще много лет. По его словам, в целом он ведет нормальную жизнь - ездит по стране, ходит в рестораны и принимает гостей, однако по натуре он домосед, привыкший большую часть времени проводить перед монитором компьютера.

Благородная цель

По словам Сноудена, написанная им книга должна не только рассказать читателям о его жизни в США и России, но и привлечь внимание к серьезным вызовам, с которыми сталкивается современное общество.

"Мы живем в то время, когда людей намного сильнее волнуют эмоции, а не факты. Это опасный момент для демократии, поскольку люди верят в то, что общество, ставшее свободным и открытым, всегда будет оставаться таковым. Однако в действительности все может разладиться очень быстро", - сказал Сноуден, отвечая на вопрос о том, насколько для США опасен приход к власти Дональда Трампа.

Сноуден подчеркнул, что до людей необходимо доносить информацию об ограничении их свобод и остро стоящих проблемах, таких как изменение климата Земли или высокотехнологические способы слежки за населением, которые используют правительства разных стран.

"Люди должны понимать эти проблемы и быть готовыми чем-то пожертвовать, чтобы изменить ситуацию", - сказал Сноуден. "Но недостаточно просто во что-то верить. Надо быть готовым бороться, если действительно хочешь что-то изменить. Надеюсь, что эта книга поможет людям именно в этом - определиться для самих себя, готовы ли они к переменам", - добавил он.

История Сноудена

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.