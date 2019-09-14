Кабмин поручил Роскосмосу и ФСИН до 1 октября обеспечить реализацию профильных ФЦП

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России поручило госкорпорации "Роскосмос" и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России до 1 октября принять меры по обеспечению реализации в 2019 году их профильных федеральных целевых программ. Такое поручение дано по итогам заседания кабмина, перечень решений опубликован на сайте правительства.

"Госкорпорации "Роскосмос" и ФСИН России принять меры по обеспечению реализации в 2019 году мероприятий федеральных целевых программ "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации" и "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)" соответственно и доложить в правительство до 1 октября 2019 года", - говорится в тексте документа.

Кроме того, Минприроды, Минздраву, МВД, Минобрнауки, Минобороны, ФСИН, а также госкорпорациям "Росатом" и "Роскосмос" поручено в месячный срок закончить работу по корректировке профильных федеральных целевых программ, в том числе в целях приведения их параметров в соответствие с федеральным бюджетом текущего года.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, федеральные расходы на ФЦП в первом полугодии 2019 года составили 99,27 млрд рублей. Из этой суммы на капитальные вложения потрачено 46,91 млрд рублей, на НИОКР - 37,37 млрд рублей, на прочие нужды - 14,99 млрд рублей. Расходы на Федеральную адресную целевую программу в первой половине года составили 197 млрд рублей.