Италия разрешила судну Ocean Viking зайти в порт для высадки мигрантов

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Судно Ocean Viking с 82 мигрантами на борту получило разрешение на заход в итальянский порт для их высадки. Об этом сообщила в субботу неправительственная организация (НПО) Sos Mediterranee, которая вместе с другой НПО "Врачи без границ" арендует этот корабль.
"Ocean Viking только что получил инструкции от Центра координации спасательных операций на море в Риме направиться на остров Лампедуза, обозначенный как надежное место для высадки 82 мигрантов, спасенных в ходе двух операций", - говорится в Twitter НПО. По данным организации, среди спасенных находятся шесть женщин и годовалый ребенок.
BREAKING The #OceanViking just received instruction from Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) of Rome to proceed to Lampedusa, Italy, which has been designated as Place of Safety for the 82 survivors rescued in two operations. pic.twitter.com/NKIw22dLZy— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 14, 2019
В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что Франция, Италия, ФРГ, Португалия и Люксембург смогли достичь соглашения по распределению этой партии мигрантов. "Теперь нам нужно договориться о временном общеевропейском механизме, - указал он. - Ближайшая встреча [глав МВД] на Мальте 23 сентября должна позволить консолидировать наши предложения, чтобы заключить соглашение в Люксембурге в начале октября".
Судно Ocean Viking регулярно занимается спасением нелегалов в море. В конце августа оно доставило к берегам Италии 356 человек, 150 из них согласилась принять Франция. Поскольку предыдущий глава МВД Италии Маттео Сальвини запрещал заход и высадку мигрантов с судов НПО в итальянских портах, их на военных кораблях доставили на Мальту.