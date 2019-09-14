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Италия разрешила судну Ocean Viking зайти в порт для высадки мигрантов

На его борту находится 82 мигранта

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Судно Ocean Viking с 82 мигрантами на борту получило разрешение на заход в итальянский порт для их высадки. Об этом сообщила в субботу неправительственная организация (НПО) Sos Mediterranee, которая вместе с другой НПО "Врачи без границ" арендует этот корабль.

"Ocean Viking только что получил инструкции от Центра координации спасательных операций на море в Риме направиться на остров Лампедуза, обозначенный как надежное место для высадки 82 мигрантов, спасенных в ходе двух операций", - говорится в Twitter НПО. По данным организации, среди спасенных находятся шесть женщин и годовалый ребенок.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что Франция, Италия, ФРГ, Португалия и Люксембург смогли достичь соглашения по распределению этой партии мигрантов. "Теперь нам нужно договориться о временном общеевропейском механизме, - указал он. - Ближайшая встреча [глав МВД] на Мальте 23 сентября должна позволить консолидировать наши предложения, чтобы заключить соглашение в Люксембурге в начале октября".

Судно Ocean Viking регулярно занимается спасением нелегалов в море. В конце августа оно доставило к берегам Италии 356 человек, 150 из них согласилась принять Франция. Поскольку предыдущий глава МВД Италии Маттео Сальвини запрещал заход и высадку мигрантов с судов НПО в итальянских портах, их на военных кораблях доставили на Мальту.

Теги
ИталияФранцияСальвини, Маттео
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