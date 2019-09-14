Италия разрешила судну Ocean Viking зайти в порт для высадки мигрантов

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Судно Ocean Viking с 82 мигрантами на борту получило разрешение на заход в итальянский порт для их высадки. Об этом сообщила в субботу неправительственная организация (НПО) Sos Mediterranee, которая вместе с другой НПО "Врачи без границ" арендует этот корабль.

"Ocean Viking только что получил инструкции от Центра координации спасательных операций на море в Риме направиться на остров Лампедуза, обозначенный как надежное место для высадки 82 мигрантов, спасенных в ходе двух операций", - говорится в Twitter НПО. По данным организации, среди спасенных находятся шесть женщин и годовалый ребенок.