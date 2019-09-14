Лавров направил приветствие участникам фестиваля "Амурская осень"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Семнадцатый открытый российский фестиваль кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске является важным событием в культурной жизни Дальнего Востока и призван расширить международное и гуманитарное сотрудничество. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова, текст которого опубликован в субботу на сайте МИД РФ.

"Особо отмечу вклад Вашего проекта в дальнейшее расширение международного гуманитарного сотрудничества, взаимное обогащение культур, а в конечном счете - поддержание доверия и взаимопонимания между народами, - сказал Лавров. - Отрадно, что и в Китае в рамках "Эха "Амурской Осени" также проходят российско-китайский конкурс короткометражных фильмов и внеконкурсные показы отечественных полнометражных работ".

"За семнадцать фестивальных лет Ваш смотр стал важным событием в культурной жизни Дальнего Востока, завоевал признание широкой зрительской аудитории", - сказал глава МИД РФ. Он добавил, что сейчас, когда в России проводится Год театра, такие встречи особенно востребованы в деле популяризации лучших достижений искусства, утверждения в обществе непреходящих нравственных ценностей.

Глава российского внешнеполитического ведомства также пожелал зрителям незабываемых впечатлений, а участникам и организаторам - покорения новых творческих высот и всего наилучшего.

XVII фестиваль "Амурская осень" проходит в Благовещенске с 14 по 22 сентября. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ.