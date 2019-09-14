В РПЦ считают, что ситуация с предоставлением автокефалии Украине может быть исправлена

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ситуация с предоставлением Константинопольским патриархом Варфоломеем автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), вызвавшая церковный раскол, может быть со временем урегулирована, считает председатель Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что этому способствует прекращение вмешательства власти во внутренние дела церкви на Украине.

"Грубое вмешательство государственной власти в церковные дела, которое имело место при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко, - его сейчас нет. Я думаю, что при благоприятном развитии событий можно ожидать, что церковный раскол будет уврачеван каноническим путем, - сказал он. - Ошибка, которую допустил Варфоломей, когда группе раскольников даровал томос об автокефалии, может быть исправлена, но на это понадобится время".

Константинопольский патриархат на заседании синода, которое состоялось 9-11 октября 2018 года, сообщил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, отменив решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Каноническая Украинская православная церковь считает, что подписание томоса об автокефалии для ПЦУ со стороны Константинопольского патриархата произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил. РПЦ также не признала никакой силы за подписанным документом. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос "простой бумагой, не имеющей канонической силы".