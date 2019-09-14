Сборная России по пожарно-спасательному спорту стала абсолютным чемпионом мира

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сборная России стала абсолютным чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Саратове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В четвертый день соревнований спортсмены боролись за звание сильнейших в дисциплине "боевое развертывание". Все четыре сборные России, участвовавшие в чемпионате мира (мужчины, женщины, юноши и юниоры, девушки и юниорки - прим. ТАСС), заняли первые места", - сообщили в министерстве.

По итогам соревнований все четыре сборных России стали лидерами также в общекомандном зачете.

Член женской сборной России Людмила Еремина рассказа журналистам, что команда "готовилась и шла к победе целый год". "Все соревновательные дни были сложные, но мы справились", - сказала она, поблагодарив за поддержку всех болельщиков и жителей Саратова.

15-ый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту стартовал в Саратове в среду. В России этот чемпионат проводится впервые с 2009 года. В нем принимают участие команды из 20 стран, представители еще ряда стран присутствуют как наблюдатели. В сборную России, которая считается одним из фаворитов этих соревнований, входят только мастера спорта и мастера спорта международного класса, все они служат в МЧС.