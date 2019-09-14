В Новолакском районе Дагестана отметили 20-летие разгрома вторгшихся террористов

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Новолакский район отметил 20-летие разгрома вторгшихся в Дагестан в 1999 году международных террористов и 75-летие образования района. Торжественные мероприятия прошли в субботу в районном центре - селе Новолакское, куда съехались руководство Дагестана, представители разных городов и районов республики.

"Праздничные мероприятия прошли на территории Центрального парка в селе Новолакское. Собравшиеся вспомнили о днях, когда дагестанцы с оружием в руках встретили врага и показали свою верность Родине. Поприветствовав участников торжества, глава Дагестана поздравил их с двойным праздником, который олицетворяет зрелость района, а также героизм и мужество его жителей", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства республики.

Приняли основной удар

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что в числе районов, "принявших на себя основной удар экстремистов в 1999 году, был и Новолакский, где более тысячи людей вступили в ряды ополченцев, которые плечом к плечу с подразделениями милиции и российскими солдатами сражались против врага".

"В боях за Новолакский район 13 сотрудников МВД и военнослужащих получили высокое звание Героя России. Хотел бы искренне поблагодарить участников этих исторических, героических событий, отдать дань памяти всем, кто ценой собственной жизни защитил Дагестан, защитил Россию! Хочется особо поблагодарить матерей, воспитавших героев, их близких, родственников, сделать так, чтобы они никогда не почувствовали себя осиротевшими", - цитирует Васильева пресс-служба.

По его словам, за 75 лет со дня образования Новолакского района его тружениками достигнуты "выдающиеся результаты во всех сферах жизни, по уровню социально-экономического развития район является одним из ведущих в республике, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Дагестана".

"Сегодня Новолакский район имеет хорошие возможности для экономического роста, дальнейшего укрепления производственного потенциала, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Пусть на нашей гостеприимной земле Дагестана больше никогда не будет войны! Пусть в мире и согласии живет многонациональный народ! Пусть цветет и развивается район на благо людей, на благо Дагестана и России!", - заключил Васильев.

Глава Новолакского района Гаджи Айдиев, напомнил о трагических страницах в истории муниципалитета и рассказал, какая работа проводится сегодня для решения проблем новолакцев. Затем выступила участница народного ополчения Ульяна Акаева. "20 лет назад мы прошли тяжелое испытание, защищая свой дом и республику от головорезов и сохраняя целостность нашего государства. Хочу сказать спасибо всем тем, кто имеет к этому отношение, низкий вам поклон. Приезд главы Дагестана в этот важный день можно считать признанием наших заслуг", - сказала Акаева.

Встреча с ополченцами

Руководитель региона также встретился с участниками боевых действий и членами семей погибших в 1999 году. Васильев вручил им юбилейные медали, специально учрежденные к 20-летию разгрома международных бандформирований. Кроме того, он возложил цветы к памятнику погибшим в ходе боевых действий в сентябре 1999 года и участникам Великой Отечественной войны.

Продолжились праздничные мероприятия концертом с участием танцевальных ансамблей и исполнителей, представляющих народности различных регионов страны. Кроме того, на площади в райцентре были организованы национальные подворья, где каждый желающий мог ознакомится с культурой народов Дагестана, национальными промыслами и кухней.

События августа 1999 года

В эти дни в Дагестане празднуется 20-летие разгрома международных бандформирований. 7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми тогда на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В августе этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам, сражавшимся против боевиков.